يحل يونايتد الأحد ضيفا على جاره اللدود سيتي في «ديربي مخادع» لمدينة مانشستر حيث تميل الأرقام لصالح «الشياطين الحمر» في عقر دار متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم وذلك في قمة مباريات المرحلة الثامنة والعشرين، والتي تشهد بداية حقبة لليدز يونايتد باشراف مدربه الجديد الأميركي جيسي مارش.

وعلى رغم هيمنة رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا على الكرة الانكليزية في الأعوام الاخيرة، إلا ان ملعبهم «الاتحاد» نادرا ما ابتسم لهم أمام فريق «الشياطين الحمر».

وتميل الدفة لصالح يونايتد، إذ تشير الأرقام إلى عدم تمكن «سيتيزنس» من الفوز سوى في مباراة يتيمة من السبع الاخيرة على ارضه في مختلف المسابقات، في نقيض صارخ لسجله الإيجابي على ملعب جاره في «أولد ترافورد».

ويحتل يونايتد المركز الرابع مع 47 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن تشلسي الذي يملك مباراتين مؤجلتين، ومتقدما بفارق نقطتين فقط عن وست هام وأرسنال السادس، علما أن الاخير يملك 3 مباريات مؤجلة، في صراع حجز أحد المقاعد الأربعة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويخشى السيتي الذي يعشق الاستحواذ من سرعة يونايتد في الهجمات المرتدة، حيث يدرك غوارديولا جيدا مدى الضرر الذي يمكن للاعبين أمثال جايدون سانشو وماركوس راشفورد احداثه بفريقه.

إلى ذلك، لم يخسر يونايتد سوى مرة واحدة في الدوري عقب وصول مدربه الجديد الألماني رالف رانغنيك خلفا للنرويجي أولي-غونار سولشاير في ديسمبر الماضي.

وتطرح علامات استفهام حول امكانية الزج بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا، على الرغم من أنه لم يسجل سوى هدف في مبارياته العشر الاخيرة، وهو الذي كان سجل 14 هدفا في 20 مباراة قبل أن يتراجع مستواه.

وفي سن الـ 37 عاما، يتحضر «سي آر 7» لخوض مباراته الخامسة في غضون 15 يوما فقط، لكن ما يقلق مدربه الالماني ليس لياقته البدنية بل قدرة البرتغالي على انهاء الهجمات في شباك منافسيه.

ويلهث الفريقان خلف النقاط الثلاث، مقابل رغبة سيتي المتصدر برصيد 66 نقطة الابقاء على فارق الـ6 نقاط عن مطارده المباشر ليڤربول الساعي بدوره لتحقيق فوزه السابع تواليا في الدوري عندما يستقبل وست هام الخامس السبت، علما أن الاخير هو الوحيد، إلى جانب ليستر سيتي، الذي تمكن من الفوز على «ريدز» هذا الموسم.

ويأمل ليڤربول الذي يتألق في صفوفه هداف الدوري المصري محمد صلاح مع 19 هدفا أن يستعد بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الاوروبي عندما يستقبل بعد 3 ايام إنتر الإيطالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث وضع قدما في ربع النهائي بفوزه 2-0 ذهابا.

في المقلب الآخر، يواجه الاميركي مارش مدرب ليدز الجديد الذي حل بدلا من الأرجنتيني المقال مارسيلو بييلسا تحديات كبيرة في ظل التقهقر الدفاعي لفريقه.

فقد اهتزت شباك ليدز 60 مرة هذا الموسم، أي أكثر بخمس مرات من أي فريق آخر، منها 20 هدفا في فبراير وحده في الدوري، في أكثر عدد من الاهداف لاحد الفرق في شهر واحد، علما انه خسر أمام مانشستر سيتي بسباعية نظيفة وليڤربول بسداسية.

ويأتي تعيين مارش، البالغ 48 عاما، في وقت يقبع فيه نادي ليدز على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط.

وقد عبر مدرب لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمسوي سابقا عن اعجابه «الكبير» بسلفه بييلسا الذي أعاد ليدز الموسم الماضي إلى مصاف الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.

في المقابل، بات أرسنال يملك فرصة جدية للعودة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل بعد 5 أعوام من الغياب، وتحديدا منذ مغادرة مدربه السابق الفرنسي أرسين فينغر الذي يشغل حاليا منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا».

ويبدو رجال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا أبرز المرشحين لحسم الصراع على المركز الرابع الاخير المؤهل إلى المسابقة القارية، بعدما تعافوا من بداية موسم كارثية.

ولدى أرسنال الذي يحل الأحد ضيفا على واتفورد صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير، فرصة انتزاع المركز الرابع من مانشستر يونايتد في حال تمكن من الفوز في معظم مبارياته المؤجلة.

وعن أهمية التأهل إلى دوري الأبطال، قال أرتيتا: «هذا يجب أن يكون هدفنا كل عام، أن نلعب بين أفضل الأندية في العام وهذا ما نريد القيام به».