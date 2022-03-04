توفي أسطورة الكريكيت الأسترالي رود مارش الجمعة عن سن 74 عاما بعد نحو 50 عاما من الخدمة لهذه الرياضة وذلك إثر نوبة قلبية تعرض لها في حدث خيري الأسبوع الماضي.

وأكدت أسرته أن مارش الذي خاض 96 مباراة دولية وأصبح فيما بعد ناخبا وطنيا لفترة طويلة، كان في غيبوبة وتوفي في مستشفى أديلايد صباح الجمعة.

وقالت في بيان: «نحن ممتنون للغاية لكل الحب والدعم الذي تلقته عائلتنا من الكثير من الناس خلال الأسبوع الماضي»، مضيفة: «لقد منحنا ذلك القوة في أصعب أسبوع في حياتنا».

وخاض مارش، المولود في بيرث والملقب بصاحب «القفازات الحديدية»، أول مباراة دولية له في عام 1970 ضد إنجلترا واعتزل في عام 1984.

كما خاض مارش 92 مباراة في «أو دي أي» (مباريات تقام في يوم واحد فقط خلافا للمباريات الدولية التي تستغرق 5 أيام كحد أقصى).

وبعد مسيرته الاحترافية، واصل ارتباطه الوثيق باللعبة كرئيس لأكاديمية الكريكيت الأسترالية، مما ساعد في رعاية عشرات اللاعبين العالميين بينهم ريكي بونتينغ وآدم جيلكريست وجاستين لانغر، قبل أن يصبح رئيسا للمدربين المكتشفين للمواهب.

وقال قائده السابق وصديقه القديم إيان تشابيل إن مارش كان يحظى باحترام كل من لعب معهم وضدهم. وأشاد به أيضا القائد الحالي للمنتخب بات كامينز ووصفه بأنه «شخصية هائلة في لعبة الكريكيت الأسترالية الذي قدم ما يقرب من 50 عاما من الخدمة المذهلة».

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن مارش هو لاعبه المفضل منذ نشأته ووصفه بأنه «منافس شرس ورياضي جيد يقدر ما تمثله اللعبة». وأضاف: «سيذكر كواحد من أعظم لاعبي الكريكيت الأستراليين على الإطلاق».