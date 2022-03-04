تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة أولى إلى ربع نهائي دورة مونتيري المكسيكية الدولية في كرة المضرب، بفوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا 7-6 (7-3) و3-6 و6-2، فيما خرجت المصرية ميار شريف من الدور الثاني بخسارتها أمام الصينية وانغ كيانغ 0-6 و7-6 (7-2) و3-6.

ففي المباراة الأولى، عانت سفيتولينا، الخامسة عشرة عالميا، الأمرين واحتاجت إلى ساعتين و24 دقيقة لتتخطي عقبة توموفا في أول مواجهة بينهما.

وعلى غرار مباراتها في الدور الأول أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا عندما فكرت في مقاطعتها احتجاجا على الغزو الروسي لبلدها، خاضت سفيتولينا مواجهتها أمام توموفا بتنورة زرقاء وقميص أصفر، ألوان العلم الأوكراني.

وكانت سفيتولينا حذرت الإثنين أنها سترفض اللعب ضد اللاعبات الروس أو البيلاروس ما لم يشاركن تحت علم محايد وهو ما فرضته رابطة اللاعبات المحترفات.

وقالت سفيتولينا بعد فوزها على بوتابوفا الثلاثاء أن جميع المكافآت التي ستفوز بها في مونتيري ستذهب إلى الجيش الأوكراني.

وضربت سفيتولينا موعدا في ربع النهائي مع الكولومبية كاميلا أوسوريو الخامسة في مونتيري والـ609 عالميا.

وفي الثانية، خسرت ميار شريف المجموعة الأولى نظيفة قبل أن تستعيد توازنها في الثانية وتفرض التعادل حتى الشوط الثاني عشر 6-6 وبالتالي شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7-2، لكنها استسلمت في المجموعة الحاسمة وخسرتها 3-6 وبالتالي المباراة في ساعتين و22 دقيقة في أول مواجهة بين اللاعبتين أيضا.

وتلتقي كيانغ في الدور المقبل مع الكندية ليلى فرنانديز الثانية.

وبلغت ربع الهائي أيضا الإسبانية نوريا باريساس السادسة بتغلبها على البريطانية هيذر واطسون 6-4 و7-6 (7-2)، والتشيكية ماري بوزكوفا بفوزها على الكرواتية بيترا مارتيتش 6-4 و6-2.