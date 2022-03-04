الدوحة - فريد عبدالباقي

يبحث كل من السد والدحيل عن بطاقتي التأهل لنصف نهائي كأس أمير قطر عندما يلتقيان مع الأهلي والسيلية تواليا السبت والأحد في دور الثمانية.

وسيكون الغريمان في مواجهة مباشرة في حال العبور إلى الدور التالي وفق مسار رسمته قرعة ثمن النهائي.

في المباراة الأولى، تبدو الفوارق واضحة في صالح الزعيم حامل لقب النسختين الأخيرتين والمهيمن على البطولة بثمانية عشر تتويجا، بعدما أثقل شباك المنافس نفسه 8-2 في مباراة حسم من خلالها لقب الدوري في الجولة العشرين. في المقابل، يمر العميد بفترة تراجع واضحة عقب خسارتين وتعادل في المباريات الثلاث الأخيرة، قبل أن تتفاقم الأوضاع سوءا بخسارة أبرز نجميه الإسباني خوسيه أنخل بوسو والأردني يزن النعيمات للإصابة.

ويأمل الدحيل الذي استعاد كامل المستوى في الآونة الأخيرة، مواصلة العروض القوية وتأمين عبور الى نصف النهائي على حساب السيلية دون تعقيدات، قبل التفرغ لمواجهة محتملة مع حامل اللقب.

وأبان فريق المدرب البرتغالي لويس كاسترو عن نهم هجومي كبير في المباريات الماضية على مستوى الدوري، بعدما سجل 20 هدفا في 5 جولات مستقبلا 3 أهداف فحقق 4 انتصارات وتعادلا، بالمقابل، يعيش السيلية هواجس الهبوط المباشر الى الدرجة الثانية، وبات يتطلع للتشبث بخوض الملحق بعدما تقدم للمركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الخور على بعد جولة واحدة من نهاية الدوري.

كما يأمل الريان الذي يرزح تحت وطأة ضغوط كبيرة بتراجع في المستوى والنتائج، في مواصلة مشوار بطولة الكأس من اجل إنقاذ موسم مخيب، بيد أن المهمة لن تكون سهلة أمام الوكرة السبت.

واستعاد فريق المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا بعضا من الثقة، بتجاوز قطر 2-1 الثلاثاء بعد 6 مباريات دون فوز في الدوري (3 خسائر ومثلها تعادلات)، وبالمقابل يدخل «النواخذة» المواجهة بنشوة كبيرة، عقب تأمين المركز الثالث ليعود الفريق للمشاركة بدوري أبطال آسيا بعد غياب دام 20 عاما.

وفي المباراة الأخيرة في ربع النهائي، يبحث الغرافة عن تضميد جراح الخسارة الأخيرة في وقت قاتل أمام العربي 2-3 الأربعاء عندما يواجه قطر.

وستكون كأس الأمير الملاذ الأخير لفريق المدرب الايطالي أندريا ستراماتشوني من أجل تأمين مشاركة قارية عبر الفوز باللقب، بعدما تضاءلت آماله في الوصول الى المركز الرابع في الدوري. وبالمقابل يتطلع قطر الى التمسك بفرصة العبور الى نصف النهائي، خصوصا في ظل استعادة بعض لاعبيه المهمين على غرار العراقي بشار رسن والنيجيري انتوني اكبوتو.

ويلتقي في نصف النهائي الثاني الفائز من مباراة الغرافة وقطر مع المتأهل من مواجهة الوكرة والريان.