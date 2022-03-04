يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية ومتصدر الدوري الألماني الكرة القدم إلى تخطي عقبة ضيفه باير ليفركوزن الثالث وورقته الرابحة المهاجم الشاب المتألق الفرنسي موسى ديابي، للابتعاد أكثر في الصدارة وذلك عندما يلاقيه السبت في المرحلة الـ25.

وسجل ابن الـ 22 عاما 7 أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، كما ساهم في 21 هدفا لليفركوزن في مبارياته الست الأخيرة في الـ«بوندسليغا».

ويحكم بايرن قبضته على الصدارة متقدما بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند، في سعيه لمتابعة سيطرته المطلقة على الكرة الالمانية مع لقب عاشر تواليا.

لكن يبدو باير ليفركوزن حجر عثرة، ولو بنسبة ضئيلة، أمام طموحات العملاق البافاري، خصوصا أن خط هجوم الضيف أثار اعجاب عشاق الكرة المستديرة هذا الموسم والمؤلف من الثلاثي الناري ديابي والشاب فلوريان فيرتس (18 عاما) والتشيكي باتريك شيك (26)، اذ سجل هذا الثلاثي 45 هدفا معا، في حين سلطت الأضواء في الأسابيع الأخيرة على «المتفجر» ديابي.

بدوره، أثنى السويسري جيراردو سيوان مدرب ليفركوزن على مهاجمه ديابي قائلا: «هو ملتزم للغاية ومركز للغاية. في الأسابيع القليلة الماضية، وجد ديابي مزيجا أفضل بين التمرير في الثلث الأخير والانطلاق نحو منطقة الجزاء بمفرده».

رائحة ثأر

وتحمل المباراة رائحة الثأر بالنسبة لباير الذي كان تلقى صفعة قوية على أرضه من بايرن بخسارته 1-5 في أكتوبر الماضي، غير أن ليفركوزن وضع هذه الذكرى خلفه بعدما نجح في تحقيق سلسلة من 5 انتصارات في 6 مباريات، بما فيها الفوز 5-2 على دورتموند.

وستكون المباراة أيضا فرصة لمواجهة بين أفضل هدافين في الـ«بوندسليغا»، وهما متصدر الترتيب مهاجم بايرن الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 28 هدفا في 24 مباراة ووصيفه مهاجم ليفركوزن شيك صاحب 20 هدفا في 20 مباراة.

ويأمل ليفركوزن أن يبني على واقع تذبذب مستوى بايرن الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام بوخوم 2-4 في منتصف شهر فبراير(المرحلة 22)، وفاز بشق الأنفس على أينتراخت فرانكفورت المتواضع 1-0 السبت الماضي.

في المقابل، يستقبل لايبزيغ الرابع ووصيف بطل الموسم الماضي ضيفه فرايبورغ الخامس والذي يتساوى معه نقاطا (40 لكل منهما) السبت أيضا.