أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي أقيمت مساء الخميس تشلسي، ثالث الدوري الممتاز، في ضيافة ميدلزبره ثامن دوري الـ«تشامبيونشيب» الذي أقصى ناديين كبيرين من المسابقة.

وفجر ميدلزبره مفاجأتين مدويتين في المسابقة عندما أطاح بمانشستر يونايتد من الدور الرابع بالفوز عليه على ملعب «أولد ترافورد» 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ثم بضيفه توتنهام 1-0 بعد التمديد في ثمن النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين بين أندية الدوري الممتاز، الأولى يحل فيها مانشستر سيتي المتصدر ضيفا على ساوثمبتون في مهمة لا تخلو من صعوبة، خصوصا أن الأخير أطاح بوست هام يونايتد بالفوز عليه 3-1 من ثمن النهائي.

أما الثانية، فتجمع بين كريستال بالاس وإيفرتون الفائز على بورهام وود من المستوى الخامس 2-0.

فيما سيلعب ليڤربول، ثاني البريمرليغ وبطل كأس الرابطة على حساب تشلسي، مع الفائز من المواجهة الختامية للدور ثمن النهائي التي ستقام الإثنين المقبل بين ممثلي الـ«تشامبيونشيب» هادرسفيلد ونوتنغهام فوريست الذي جرد ليستر سيتي من اللقب.

وتقام المباريات في الفترة بين 18 و21 مارس الحالي.

وهنا قرعة ربع النهائي: