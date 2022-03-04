لحق ريـال بيتيس بفالنسيا الى المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بتعادله مع ضيفه رايو فايكانو 1-1 مساء الخميس في إياب نصف النهائي.

وكان رايو فايكانو البادئ بالتسجيل عبر البرتغالي بيبي في الدقيقة 80، وأدرك ريـال بيتيس التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بواسطة بورخا إيغليسياس.

وكان ريـال بيتيس، الساعي إلى اللقب الثالث في تاريخه، فاز 2-1 ذهابا.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها ريـال بيتيس المباراة النهائية لمسابقة الكأس بعد أعوام 1931 عندما خسر امام أتلتيك بلباو 1-3، و1977 عندما توج باللقب بالثأر من بلباو بركلات الترجيح و1997 عندما خسر أمام برشلونة 2-3 بعد التمديد و2005 عندما تغلب على حساب أوساسونا 2-1 بعد التمديد.

وسيخوض ريـال بيتيس المباراة النهائية على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية في 23 أبريل المقبل.

وكان ڤالنسيا حجز بطاقته الى المباراة النهائية بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 1-0 إيابا بعدما كانا تعادلا 1-1 ذهابا في بلباو.

وسيخوض ڤالنسيا المباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه حيث توج باللقب 8 مرات أعوام 1941 و1949 و1954 و1967 و1979 و1999 و2008 و2019، وخسر 9 مرات اعوام 1934 و1944 و1945 و1946 و1952 و1970 و1971 و1972 و1995.