واصل الاتحاد زحفه نحو اللقب بابتعاده 10 نقاط في الصدارة اثر فوزه على ضيفه ضمك 2-1 مساء الخميس في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما واصل الهلال انتفاضته بحسمه ديربي الرياض على حساب جاره النصر برباعية نظيفة.

واستغل الاتحاد جيدا خسارة النصر ووسع الفارق بينهما الى 10 نقاط بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد النصر عند 44 نقطة بخسارته السابعة هذا الموسم.

في المقابل، حقق الهلال فوزه الثالث تواليا والحادي عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع مع 3 مباريات مؤجلة.

فعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تقدم الاتحاد بهدفي البديل فهد المولد (75) وعبدالرحمن العبود (79)، وقلص ضمك الفارق بهدف للأرجنتيني إيميلو سيلايا (90+3 من ركلة جزاء).

وفي المباراة الثانية على ملعب «مرسول بارك» بالرياض ضرب الهلال بقوة وألحق هزيمة مذلة بغريمه التقليدي برباعية نظيفة.

وحسم الهلال نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها البرازيلي ماثيو بيريرا (16) وسالم الدوسري (34 و45+2)، قبل أن يضيف النيجيري أوديون ايغالو الهدف الرابع في الشوط الثاني (75).