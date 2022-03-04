أعلن مدير عام الهيئة للبيئة ورئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الاحمد‬ انطلاق اسبوع البيئة الكويتي بتاريخ 6 مارس الجاري ويستمر حتى 12 منه.



وقال الاحمد في تصريح صحافي ان اقرار هذا الاسبوع جاء بهدف دعم الشأن البيئي في البلاد حيث سيتم الاحتفال سنويا في هذا التاريخ بالاسبوع البيئي بهدف رفع مستوى الوعي البيئي في البلاد.



واوضح انه سيتم خلال هذا الاسبوع تنفيذ العديد من الورش الفعاليات والتي تتضمن ايصا زراعة الاشجار والنباتات بالاضافة الى المساريع الاخرى التي تساهم برفع رؤية الكويت عالميا في المجال البيئي.



ودعا الاحمد الجميع الى المشاركة في الفعاليات للمساهمة برفع الوعي البيئي في المجتمع والمحافظة على الاستدامة البيئية للأجيال المقبلة.