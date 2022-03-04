بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمالي غرب باكستان، معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمالي غرب باكستان، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.