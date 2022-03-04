توثيق تاريخ الحركة الكشفية الكويتية في المنظمة العربية



عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية رئيس المنظمة الكشفية العربية النائب د.عبدالله الطريجي عن استضافة دولة الكويت لاكبر ملتقى شبابي كشفي تحت مسمى «تمكين» وبرعاية رئيس مجلس الامة والرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب مرزوق الغانم خلال شهر مايو المقبل.



جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به د. الطريجي ظهر اليوم الجمعة عقب ترؤسه لاجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية والذي عقد في القاهرة، حيث اشار الى ان الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات منها اعتماد الجدول الزمني لفعاليات وانشطة سنة 2022 لافتا الى انه تم توزيعها على بعض دول الوطن العربي لاسيما وان دولة الكويت لها النصيب الاسد حيث ستستضيف ما يقارب 7 فعاليات كشفية متنوعة.



واضاف انه جرى توثيق الحركة الكشفية الكويتية منذ انطلاقتها عام 1936 وحتى 2021 من خلال كتاب توثيقي تم ايداعه في مكتبة المنظمة الكشفية العربية منوها الى انه تم كذلك اعتماد بعض الطلبات التي تقدمت بها بعض الجمعيات الكشفية العربية لتنظيم فعاليات وانشطة ناهيك عن تفعيل الندوات والدورات الخاصة للشباب.



وذكر الطريجي انه تم الاشادة بجهود جمعية الكشافة الكويتية والانجازات التي حققتها خاصة خلال فترة الجائحة ومدى تعاون وتطوع الكثير من ابناء الكشافة والعمل جنبا الى جنب مع اخوانهم العاملين بوزارة الصحة، موضحا انه تم ايضا بالاجماع نقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة من لبنان الشقيق الى دولة الكويت وسيتم تسمية امين عام للاتحاد من الكويت من خلال اجتماع سيعقد بدولة الكويت اواخر شهر مارس او في مايو المقبل.



من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة ورئيس جمعية الكشافة الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب انه في ظل هذا الوضع الصعب الذي يعيشه الاقليم العربي بكل تفاصيله تستضيف دولة الكويت العزيزة على قلوبنا جميعا هذا الملتقى الشبابي لما له من تداعيات ايجابية على شبابنا اعتقد ان هذه خطوة موفقة خاصة وانه تحت رعاية رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، موضحا انه ضمير الشعب الكويتي في ارثه وقامة عربية كبيرة لها مكانتها وحيزها من خلال مواقفه المتميزة في القضايا العربية لذلك سيكون اضافة ايجابية على مدخلات ومخرجات هذا المؤتمر.



وحول استضافة فلسطين للقاء الكشفي الاقليمي السادس عشر للمفوضين الدوليين العرب الذي ينظمه الاقليم الكشفي العربي وتستضيفه جمعية الكشافة الفلسطينية في شهر مارس الجاري بين الرجوب اننا سعداء بهذه الاستضافة والتي يشارك بها 12 دولة عربية من خلال 34 قائدا عربيا، لافتا الى ان اقامة هذا المؤتمر تعتبر رسالة للشعب الفلسطيني من الاشقاء العرب تحت عنوان «نزحف لكم وقضيتكم في وجداننا».



من جانبه، اعرب وكيل وزارة التربية القطري ورئيس جمعية الكشافة القطرية د ابراهيم النعيمي عن سعادته على قيادة دولة الكويت للجنة الكشفية العربية متمثلة في الدكتور عبدالله الطريجي، مشيرا الى ان ذلك ليس بغريب على الكويت وابنائها والخبرة التي تمتلكها في المجال الكشفي والقيادة المتميزة على مستوى الوطن العربي والعالمي حيث اثمرت هذه الجهود اقامة وتنظيم انشطة وفعاليات كشفية متميزة نفتخر بها وندعمها.



وأضاف ان اجتماع اليوم تضمن عرضا لانشطة الجمعيات الكشفية العربية في ازمة كورونا بل كان جبارا خاصة وان بعض الدول عانت كثيرا من كورونا، موضحا ان متطوعي الكشافة قاموا بجهود كبيرة خلال هذه الظروف الصعبة.



وحول نقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة الى الكويت قال د. النعيمي انها خطوة موفقة ومهمة ويشكر عليها الدكتور عبدالله الطريجي، مؤكدا على دعم توجه دولة الكويت في هذا العمل للارتقاء بالحركة الكشفية.



بدوره، اكد مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان د. يعقوب الخلفان ان هناك نقلة نوعية في البرامج الكشفية سواء كانت على مستوى الخليج او على مستوى الوطن العربي منذ تولي د. الطريجي رئاسة اللجنة الكشفية العربية موضحا الى انه كان هناك سباق متميز لتنفيذ البرامج لذلك نحن اليوم في الاجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية ندعم العمل الكشفي والارشادي في الدول العربية حيث تم استعراض انجازات الجمعيات خلال عام 2021 والخطة الطموحة لعام 2022.



وأشاد الخلفان بقرار نقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة الى الكويت، مشيرا الى انها نقلة نوعية بعد سنوات طويلة في الانشطة والفعاليات وستجد البرامج الرائدة والمناسبة لها في الكويت.



بدوره، ذكر المدير المالي والاداري للمفوضية العامة للكشافة والمرشدات في اليمن ان حضورنا لهذا الاجتماع تمثل لنا اهتمام كبير في الانشطة والفعاليات وتوطيد للعلاقات مع الاشقاء متطرقا الى مشاركة اليمن في مؤتمر تمكين الذي تستضيفه الكويت قائلا هذا شرف كبير لنا.



من جهته، اكد رئيس لجنة المستشارين الشباب الكشفي العربي احمد الكمياني ان اللجنة تعمل كحلقة وصل بين الشباب الكشفي العربي واللجنة الكشفية العربية لايصال صوت الشباب للجنة والبحث عن حلول ومخارج ومبادرات للشباب الكشفي العربي بهدف تطوير الحركة الكشفية في الوطن العربي.