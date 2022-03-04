مبارك الخالدي



تعادل الفحيحيل والشباب 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك ضمن الجولة 12 لدوري stc الممتاز. وبهذا التعادل اصبح رصيد الشباب 12 نقطة والفحيحيل 11 نقطة. سجل للفحيحيل مارديك مارديكيان (2) و عبدالله الشامي (34)، فيما سجل للشباب زيد زكريا (14) وناصر سالم (32).



وارتقى الشوط الاول الى المستوى المتوقع وتميز بالنزعة الهجومية من الجانبين. ومن خطأ لمدافع الشباب جيمس اكواسا خطف يوسف الرشيدي الكرة ليمررها لمارديكيان الذي لم يتوان في ايداعها المرمى (2). وعاد الشباب الى اجواء المباراة مبكرا بتسديدة رائعة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للحارس خالد العجاجي، ليواصل الفريقان تبادل السيطرة على منطقة المناورات.



وكاد نجم الفحيحيل الرشيدي يضيف هدفا آخر لكن الحارس احمد دشتي كان في المكان المناسب (18). ومن جملة فنية للشباب انتهت عند الظهير المتقدم ناصر سالم الذي مر من المدافع مشاري الكندري وركن الكرة بعقل في الزاوية البعيده للحارس العجاجي (32). ومن ركلة حرة رفعها ناصر القحطاني اخطأ اكواسا في التعامل معها ليكملها الشامي المتابع في المرمى مسجلا هدف التعادل لفريقه (34).



وفي الشوط الثاني طغى التحفظ على اداء الفريقين مع محاولات هجومية لخطف هدف التقدم مع افضلية للفحيحيل من حيث الاستحواذ على الكرة وذهبت رأسية مارديكيان بغرابة اعلى العارضة بعد ان كان في مواجهة المرمى.



وفي الربع ساعة الأخير رمى مدربا الفريقين بأوراقهما طمعا في الخروج بنتيجة ايجابية لكن التنظيم الدفاعي من الجانبين حال دون ذلك لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما .