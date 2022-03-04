بيروت - عمر حبنجر



هل يكون نظام «الميغاسنتر» الانتخابي، اللغم المزروع في طريق الاستحقاق النيابي العتيد؟ وزارة الداخلية تقول ان هذا النظام، لا يمكن تطبيقه ضمن المهلة الزمنية الفاصلة عن 15 مايو، حيث موعد الانتخابات، ما يحتم التأجيل في حال إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الحر عليه، تحت حجة تمكين المقترع من الادلاء بصوته بغير مكان ولادته، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والانتقال الى مراكز الاقتراع، كما انه لم يعد البديل عن البطاقة الممغنطة، اذ ان دراسة وزارة الداخلية، تظهر انه من غير الممكن أيضا إنجازها قبل 15 من مايو، عندها سيتعين تجديد القوائم الانتخابية مرة أخرى، مع فتح الباب لكل من يرغب بالتسجيل في «الميغاسنتر» ان يتسجل، وهذا يتطلب ستة اشهر على الأقل، مما يشكل بحسب الأستاذ في القانون الدستوري د. سعيد مالك حاجزا وحائلا دون اجراء الانتخابات. واذا اقترح مجلس الوزراء هذا الطرح، فلابد من تأجيل موعد الاستحقاق لفترة زمنية مناسبة.



والمؤكد ان «الميغاسنتر» يسهل عملية الاقتراع لغير الراغبين بالانتقال الى مناطقهم، لا سيما في ظل الارتفاع غير المسبوق بأسعار البنزين، ولكن هل الإصرار على «الميغاسنتر»، رغم كل المصاعب هو كلام حق يراد به تأجيل الانتخابات؟ واذا لم يحصل، فقد يكون بوسع خلية إرهابية انجاز المهمة، او اعتكاف وزراء التيار في افضل الأحوال.



وخيار التأجيل، وبالتالي التمديد لمجلس النواب، وللمنظومة الحاكمة، حلم بالنسبة للقوى والتيارات الواثقة من انها لن ترى مقاعد مجلس النواب مرة أخرى، الا ان الجميع يتصرف على أساس ان الانتخابات حاصلة في موعدها، بالانصراف الى تنظيم اللوائح، واستبدال القديم المستهلك، بالجديد المليء بالنعم، واكثر من يطبق حالة الاستبدال هذه، هو التيار الحر، الذي استغنى عن النائب حكمت ديب، فاستقال غضبا واستياء، ويبدو ان ثمة نائبين اخرين للتيار هما نائب الشوف ماريو عون، ونائب جزين زياد اسود، في الاتجاه عينه، حال قرر جبران باسيل تطبيق قاعدة الاستبدال عليهما، علما ان التيار سيواجه مشكلة تحالفات اذا ما اعتمد الإبقاء على اسود، حيث لا الثنائي الشيعي يقبل التحالف في دائرة جزين، مع وجوده، ولا أي من القوى الناخبة في صيدا.



ويذكر ان الانتخابات التمهيدية التي أجراها التيار داخل كادراته لمرشحيه، أعطت الأفضلية لرجل الاعمال امل أبو زيد، مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون للشؤون الروسية، والذي يفترض ان يغادر الى موسكو، للقاء مساعد وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، ليشرح مبررات موقف لبنان المندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. علما ان اسود قرر الترشح للانتخابات ولو منفردا، وهذا ما يقلق باسيل.



بالنسبة للثنائي الشيعي، حزب الله اعلن بلسان امينه العام أسماء مرشحيه 13، وبينهم 11 نائبا حاليا، و2 يترشحان لأول مرة. فيما اطلق نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الماكينة الانتخابية للحزب امس. في حين قررت حركة امل اعلان مرشحيها الأسبوع الطالع، بعدما قرر الرئيس نبيه بري الترشح مجددا، وبات مؤكدا تحالف الحزب وأمل مع التيار الحر.



شماليا، رأى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، انه لن تكون هناك تغييرات جذرية في الانتخابات المقبلة وان الثورة لن تخلق نظاما بديلا، وتحدث عن مرحلة جديدة، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، «لم نعرف ملامحها بعد».



وقال فرنجية في حديث لقناة «أم تي في» ان التسوية آتية لا محالة، ويجب استغلالها للنهوض بلبنان، وفق نظام جديد لادارة الدولة. وردا على سؤال حول تطلعه لرئاسة الجمهورية، قال: لن أشحذ الرئاسة من احد، وأرفض ان تكون رئاستي مشروطة، وانا ملتزم بقناعاتي، وارفض ان أكون إلغائيا، ولا أرى انه سيكون هناك رئيس في لبنان ضد حزب الله. وان الرئيس عون ظلم نفسه، عندما قدم نفسه كرئيس قوي، محاولا إلغاء الآخرين.



وعن علاقته بقائد الجيش العماد جوزاف عون قال فرنجية: لا جيدة ولا سيئة. وعن رأيه بالحرب على أوكرانيا قال: انا احب الروس، ولو كنت محل رئيس الجمهورية، لاتخذت موقفا بين النقاط في هذا الملف.



دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والمنية - الضنية، بها اكبر دائرة انتخابية سنية في لبنان، اذ تضم 8 نواب سنة، 5 في طرابلس، 2 في الضنية، ونائب في المنية.



وبعد قرار المستقبل بتعليق العمل السياسي وتردد تيار العزم (ميقاتي) عن اتخاذ موقف نهائي، تقدمت حركة «سوا» التي أسسها بهاء رفيق الحريري، واللواء اشرف ريفي وأبناء النواب الحاليين، لسد الفراغ، ككريم محمد كبارة، وغسان سمير الجسر، والنائب فيصل كرامي الذي قد يترشح مع النائب جهاد الصمد، نائب الضنية القوي، كما ينشط رئيس «الأحباش» في الشمال طه ناجي واللبناني الفرنسي عمر حرفوش، ويمكن ان يكون الدكتور مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل في الميدان الانتخابي بطرابلس بعد استقالته من التيار.



وأمام ابتعاد الرئيس نجيب ميقاتي عن خيار الترشح يكون غاب عن عاصمة الشمال ثلاثة نواب بارزين هم ميقاتي ومحمد الصفدي وروبير فاضل.



في هذا الوقت يتابع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، دراسة العرض الخطي الذي تلقوه من الوسيط الأميركي في عملية ترسيم الحدود البحرية جنوبا، عبر الخبراء والمستشارين، لكن قناة «الجديد» استبعدت ان يؤخذ بأي آراء فنية او سيادية، كما حصل مع وفد التفاوض العسكري اللبناني، لأن الصفقة ابرمت سياسيا بغطاء من حزب الله.



العرض يأخذ من الخط 23 محورا ثم ينطلق في خط متعرج ليمنح لبنان حقل «قانا» كاملا قبل ان يعود الى الاستقامة، فيحصل لبنان بنتيجته على مساحة بحرية بحدود 860 كيلو مترا، وأشارت صحيفة «الاخبار» القريبة من حزب الله الى عرض آخر يتضمن ان تقوم شركة توتال الفرنسية من الجانب اللبناني وشركة هالبيتون الأميركية من الجانب الإسرائيلي، بإدارة الحقول المشتركة على ان يتم العمل على الحدود برعاية قطرية.