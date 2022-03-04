أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عدم رصد تسرب إشعاعي من محطة (زابوريجيا) النووية في أوكرانيا.



وقال غروسي في مؤتمر صحافي في فيينا إن قذيفة أصابت مبنى للتدريب يقع بالقرب من إحدى وحدات مفاعلات المحطة النووية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا ما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا.



وأضاف أن المعدات داخل المحطة النووية «تعمل بشكل سليم» وأن منظومة السلامة «لم تتأثر وتواصل عملها بدون انقطاع» كما أنه لم يتم رصد أي مصدر إشعاعي من جراء هذه العمليات العسكرية بالقرب من هذه المفاعلات.



وذكر غروسي أن السلطات الأوكرانية أبلغت الوكالة أن القوات الروسية سيطرت على موقع محطة (زابوريجيا) للطاقة النووية وأن المحطة استمرت في عملها من قبل موظفيها الدائمين ولم يكن هناك أي تسرب لمواد مشعة.



وأكد المدير العام للوكالة سلامة أنظمة الأمان في المفاعلات الستة بالمحطة وعدم انطلاق أي مواد مشعة، مشيرا إلى أن أنظمة مراقبة الإشعاع في الموقع تعمل بكامل طاقتها.



وأوضح أن الوكالة الذرية على تواصل مستمر مع السلطات الاوكرانية مما أتاح لها التعرف على ما يجري داخل المواقع النووية وبالقرب منها.



وكشف المدير العام عن أن السلطات الأوكرانية طلبت «مساعدة فورية» من قبل الوكالة، مشددا على استعداده للتوجه في أقرب فرصة ممكنة إلى هناك.



وأوضح غروسي أن زيارته لأوكرانيا ليست لها علاقة بالتطورات السياسية لأنه «ليس وسيطا» في النزاع بين موسكو وكييف بل يعمل في إطار صلاحياته بصفته مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأشار إلى انه تواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكدا للجانبين استعداد الوكالة لتقديم المساعدة التقنية لحماية هذه المفاعلات.



وقال إنه لا يزال يشعر بقلق «بالغ» إزاء الوضع في (زابوريجيا) وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن «الأولوية الرئيسية» هي ضمان سلامة المحطة وأمنها وإمدادات الطاقة والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها.



وأكد أن الوكالة ستواصل متابعة الوضع عن كثب في المفاعلات النووية في أوكرانيا مناشدا جميع الأطراف توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مواقع هذه المفاعلات.



وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق السيطرة على الحريق الذي نشب بمحطة (زابوريجيا) بعد تعرضها لقصف روسي فيما أكدت أن مستوى الإشعاع بمحيط المنشأة لا يتجاوز المعدل الطبيعي.



ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن الإدارة المحلية في مدينة (زابوريجيا) القول إن السلطات المعنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مركز تدريب بالمحطة التي توصف بأنها الكبرى في أوروبا، مؤكدة أن مستوى الإشعاع في محيط المحطة النووية «طبيعي ولا يشكل خطرا على السكان».



الى ذلك، دعا الكرملين الروس للوقوف خلف الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أكثر من أسبوع على بدء غزو أوكرانيا.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «ليس الآن وقت الانقسام»، وذلك ردا على سؤال بشأن مناشدات أطلقتها شخصيات عامة لإنهاء الحرب.



وأضاف «الآن وقت الوقوف صفا واحدا، الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا».



وأضاف «هناك بالفعل نقاشات محتدمة بين المعنيين بالثقافة.



هناك من يدعم الرئيس ويؤيده بإخلاص وهناك من لا يفهم ما يجري، يجب أن نشرح لهؤلاء الأمور بروية».



ونشرت عرائض عدة لمواطنين ضد الحرب بما في ذلك بيانات خاصة وقعتها شخصيات ثقافية وعلماء في مجال الطب.



وحول النزاع في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين إن بوتين لا ينوي التحدث إلى الرئيس الأوكراني، معتبرا أن محادثات اليوم السابق يجب أن تستمر بهذا الشكل بمشاركة ممثلين عن الرئاستين.



وأوضح بيسكوف أن «هذه المفاوضات هي وسيلة جيدة لنقل وجهة نظرنا إلى الجانب الأوكراني بشأن المشكلة».



كما لا ينوي الرئيس الروسي إجراء أي محادثة مع نظيره الأميركي جو بايدن.



وقال بيسكوف إنه «لم يتم التخطيط لمحادثة من هذا النوع»، موضحا أنه «من الصعب اعتبار هؤلاء الشركاء في الوقت الحالي محاورين» بينما تتهم روسيا الغرب بشكل عام والولايات المتحدة خصوصا باستخدام أوكرانيا أداة في مواجهة موسكو وجعلها تهديدا استراتيجيا للكرملين.



من جهة اخرى، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يؤدي إلى امتداد الحرب إلى المزيد من الدول الأوروبية رافضا مطالب كييف بفرض مثل هذه المنطقة.



وقال للصحافيين في بروكسل «نتفهم شعور اليأس ولكننا نعتقد أيضا أننا إذا فعلنا ذلك (إنشاء منطقة حظر طيران) فسينتهي بنا الأمر بوضع قد يؤدي إلى تفجر حرب شاملة في أوروبا تضم المزيد من الدول».