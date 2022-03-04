عواصم - وكالات: قالت الحكومة الليبية الجديدة التي يدعمها البرلمان إن جماعة مسلحة مرتبطة بالسلطات المنافسة أفرجت عن اثنين من وزرائها بعد احتجازهما، لكن التوتر مازالا محتدما بين الفصيلين السياسيين.



وكان مكتب فتحي باشاغا، الذي اختاره البرلمان رئيسا للوزراء، قال إن الوزيرين احتجزا الخميس أثناء سفرهما برا لحضور جلسة أداء اليمين في شرق البلاد بعد تعليق الرحلات الجوية الداخلية.



وأعلنت المطارات استئناف الرحلات الجمعة وقال مكتب باشاغا إنه تم إطلاق سراح وزيري الخارجة والثقافة في حكومته.



وقال باشاغا، الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة المعترف بها دوليا في طرابلس، إنه يجري ترتيبات تولي منصبه في العاصمة بطريقة سلمية. ودعا أجهزة الدولة إلى عدم الاستمرار في طاعة الدبيبة.



واتهم مكتب باشاغا الدبيبة بإغلاق الأجواء الليبية لعرقلة مراسم أداء اليمين في طبرق بشرق البلاد، وقال إن الجماعة المسلحة التي احتجزت الوزيرين تربطها علاقات بإدارة الدبيبة.



في الغضون، اقترحت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا وساطة بين المعسكرين المتنافسين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في ديسمبر الماضي إلى تعميق الانقسامات في البلاد في ظل حكومتين متنافستين.



وفي محاولة للتقريب بين الأطراف، اقترحت الأميركية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.

وكتبت وليامز على تويتر «أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية».



وأوضحت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه «القاعدة الدستورية» يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال.



وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إن «حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدما تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها».



ودعت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.