عواصم- وكالات: أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحافي ان أربع إصابات بالرصاص الحي وصلت الى مستشفى الخليل الحكومي بينها إصابة خطرة في البطن.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن مصادر محلية ان مستوطنا أطلق النار على الأطفال في شارع (الشهداء) وسط المدينة.

وكانت منطقة (باب الزاوية) بمدينة (الخليل) شهدت مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان اسفرت عن إصابات بحالات اختناق بالغاز.



وفي بلدة (كفر قدوم) القريبة من مدينة (قلقيلية) أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بالغاز بعد قمع قوات الاحتلال لمسيرة القرية الأسبوعية المناهضة للاستيطان وفقا لما ذكره منسق المقاومة الشعبية مراد اشتيوي في بيان صحافي.

وفي شأن متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ان ثمانية شباب أصيبوا بالرصاص المعدني خلال المواجهات التي شهدتها بلدتي (بيتا) و(بيت دجن) قرب نابلس إضافة الى عدد آخر بحالات اختناق بالغاز.



وأضافت في بيان ان قوات الاحتلال استهدفت طواقم الإسعاف بشكل مباشر خلال تقديم الإسعاف الاولي للمصابين في قرية (بيت دجن) شرق (نابلس) ما أدى الى إصابة ضابط اسعاف بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف واليد وتحطم الزجاج الخلفي للسيارة.