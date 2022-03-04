بيروت -أقر مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات البلدية ، بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لذلك، واقترح إجراءها في 31 مايو 2023 على أن يُحال هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي هو سيّد نفسه ويتّخذ القرار المناسب.

‎أمّا فيما يتعلّق بـ"الميغاسنتر"، فأعلن مجلس الوزراء تأجيل البحث به إلى جلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا.



‎وقرّر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية لتقديم تصوّر عن "الميغاسنتر" يُبحث في الجلسة المقبلة. ". ووضع مجلس الوزراء مهلة للجنة المكلّفة البحث بـ"الميغاسنتر" حتى الثلاثاء المقبل ليكون تصوّرها جاهزاً للدرس. وأشارت المعلومات أيضاً إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون اعترض على أسماء الوزراء الواردة في اللجنة المكلّفة البحث بـ"الميغاسنتر" وطالب بلجنة تقنية لا لجنة قضائية، فأجابه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "حسناً فلنغيّر اللجنة".





‎من جهة أخرى،اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام انه سيتّخذ مطلع الأسبوع المقبل قراراً يقضي بتوقيف أذونات التصدير لعدد من المواد الأولية المهمة التي يصدرها لبنان وذلك إفساحاً في المجال أمام الاكتفاء الذاتي وحماية الاكتفاء المحلي.