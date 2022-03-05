ذكرت روسيا أنه لم يتم رصد أي مستوى متزايد من الإشعاع، بمحطة "زابوريجيا" في أوكرانيا، بعد تقارير بشأن نشوب حريق في الموقع.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات روسية تسيطر على مدينة "انيرهودار" ومحطة "زابوريجيا" والمنطقة المجاورة، منذ الإثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ، إيجور كوناشينكوف، في مؤتمر صحافي، أن"مستويات الإشعاع طبيعية في منطقة محطة الطاقة"، حسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأضاف كوناشينكوف إن كييف تحاول اتهام روسيا بإثارة موقع ملوث بالإشعاع النووي.

كان زعماء أوكرانيون قد اعلنوا صباح الجمعة، أن قوات روسية تستهدف مجمع محطة الطاقة النووية، في جنوب البلاد وأن القصف تسبب في اندلاع حريق.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الأوكرانية عن اخماد الحريق.