حذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصيف، معتبرا الإبقاء على إجراءات الحماية بعد 20 مارس الجاري أمر ضروري.

وقال الوزير في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "علينا أن نتوقع موجة صيفية"، موضحا أن المتحورين، دلتا وأوميكرون، معديان لدرجة أنه حتى في الطقس الجيد يمكن أن يزيد عدد الإصابات عبر تزايد الاختلاط وتراجع حماية التطعيم، وذلك إذا لم يعد هناك أي قيود للوقاية من الجائحة، مؤكدا ضرورة أقلمة قانون الحماية من العدوى لمواجهة هذه التطورات المتوقعة.

وأوضح لاوترباخ أنه يجب أن يُتاح للولايات إمكانية التصرف على نحو مبكر، مثل فرض ارتداء الكمامات أو وضع قيود على الاختلاط الاجتماعي.

وقال الوزير: "ينبغي أن يكون من الممكن وضع حدود قصوى للتجمعات الخاصة والفعاليات العامة بالإضافة إلى قواعد الدخول للمطاعم... يتعين أيضا استمرار إمكانية فرض قواعد الاختبار في الأماكن العامة والشركات"، مؤكدا أن كل هذه الأدوات يجب استخدامها فقط عندما تكون ضرورية فعلا.

واعتبارا من 20 آذار/مارس الجاري، لن يتم تطبيق معظم لوائح مكافحة كورونا في ألمانيا. وسينتهي الأساس القانوني على مستوى البلاد لمثل هذه

الإجراءات في 19 آذار/مارس، إلا أن ما يسمى بتدابير الحماية الأساسية،

مثل الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ستظل ساريا. وتم تخفيف

المزيد من إجراءات كورونا أمس الجمعة، خاصة في المطاعم والفنادق

والنوادي وصالات الرقص.