قال أرفيداس أنوسوسكاس وزير الدفاع في ليتوانيا اليوم السبت، إن ألمانيا ستنشر قوات دفاع جوي في بلاده وإن الولايات المتحدة سترسل إليها كتيبة مقاتلة مسلحة بالدبابات.

وقال الوزير للصحفيين إن نشر هذه القوات الذي من المقرر أن يشمل المزيد من الجنود من هولندا أمر منفصل عن القوات التي ستأتي إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات عسكرية ستستضيفها بلاده في مارس.

وأضاف أن نشر هذه القوات والقوات المشاركة في التدريبات سيزيد العدد الإجمالي لقوات الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا إلى أربعة آلاف جندي من ثلاثة آلاف الآن.

وطلبت ليتوانيا من حلف شمال الأطلسي إضافة المزيد من القوات والمعدات في أراضيها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



