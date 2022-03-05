في إطار سعيها المتواصل لتقديم خدمات متميزة لعملائها الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق بطاقة البلاتينيوم الخاصة بأعضاء نادي الواحة، والتي تعد أعلى الفئات بين البطاقات الأخرى.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: "يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن لعملائها الأعزاء عن إطلاق أحدث خدماتها وهي بطاقة البلاتينيوم لأعضاء نادي الواحة، حيث تشمل هذه الفئة من البطاقات العديد من الخدمات المتميزة لحامليها والتي يأتي في مقدمتها أولوية استخراج بطاقة الدخول على الطائرة ووصول أمتعتهم، وإمكانية اضافة أمتعة، علاوة على ذلك فبإمكان حامليها أيضاً دخول قاعات الخطوط الجوية الكويتية في الكويت وجميع الوجهات التي يحلق لها الطائر الازرق مع ٢ مرافقين، كذلك تغيير موعد الرحلة مجاناً، وعدد كبير من الخدمات المختلفة لحامليها".

وبيّن رزوقي: "إن إطلاق بطاقة البلاتينيوم يأتي ضمن خطط الخطوط الجوية الكويتية الدؤوبة للوصول إلى أقصى درجات التميّز في خدمة عملائها الكرام، حيث تولي الشركة اهتماماً بالغاً في قياس مدى جودة الخدمات التي توفرها لهم، بما يتوافق ويتناسب مع طموحاتهم ويلبي احتياجاتهم".

وأضاف رزوقي: "إن الخدمات التي يوفرها نادي الواحة لعملاء الخطوط الجوية الكويتية الكرام تعد عنصراً مهمّاً في المساهمة بنجاح منظومة العمل بالكامل داخل الطائر الازرق وتميّزه عن شركات الطيران الأخرى، حيث يستطيع حاملي البطاقات نادي الواحة التمتع بخدمات متنوّعة واستثنائية".

من جانبه، قال مدير دائرة خدمة العملاء السيد/ مشعل المطيري: "يسعدنا إطلاق بطاقة البلاتينيوم الخاصة بأعضاء نادي الواحة التي تعتبر أعلى فئة من البطاقات، حيث تتضمن خدمات متميزة ومختلفة تهدف إلى خدمة العميل على أكمل وجه، فقد قام فريق نادي الواحة بالعمل على أدق التفاصيل التي يطمح لها المسافر الكريم بأن يكون السفر على متن طائرات الطائر الازرق مريح وسلس ومرفه، كما حرصت الخطوط الجوية الكويتية على تصميم بطاقة تناسب العميل باعتباره مميزاً حيث أن بطاقة البلاتينيوم تتميز بتصميم عصري يجمع الناقل الوطني وأبراج دولة الكويت وهو ما يمثّل ارتباط وثيق مع العملاء المخلصين على مدار السنوات الماضية".

وأوضح المطيري بأن نادي الواحة يعد أكبر برنامج ولاء على مستوى دولة الكويت والأشهر على مستوى منطقة الخليج حيث حصد على العديد من الجوائز والشهادات بين الشركات الكبرى من شركتي (ماستر كارد) و(فيزا)، وهذا إن دل فيدل على مدى متانة وتميّز هذا البرنامج وثقة شركاء النجاح، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تضع ضمن أهدافها الانتشار الواسع للبطاقات الائتمانية التي تحمل شعار الناقل الوطني في محفظة جميع العملاء الخطوط الجويةالكويتية.

من جانب آخر، قال المطيري أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل مستمر على تجديد وتنوع خدماتها على متن طائراتها، فقد أطلقت مؤخراً قوائم طعام تتناسب مع الذوق الكويتي والشعبي أعدت بأيدي امهر الطباخين من الكوادر الوطنية الذين يعملون بإخلاص في سبيل علو ورفعة طائرهم الازرق، مؤكداً على أن الخطوط الجوية الكويتية لا تألو جهدا في تمييز مسافريها الكرام بداية من دخولهم مبنى الركاب رقم ٤ مروراً بإنهاء اجراءات السفر بكل يسر ومرونة حتى صعودهم على الطائرة وتلقيهم أفضل الخدمات ووصولهم إلى وجهتهم المفضلة، ومن ثم انتظارهم لحين عودتهم وبمجرد صعودهم على متن طائرات الناقل الوطني يستطيعون الشعور بدفء الوطن، حيث نقدم لهم ذات الخدمات وهذا التميز الذي اعتادوا أن يتلقونه، مؤكدا على أن الخطوط الجوية الكويتية تعد عملائها الكرام بالمزيد من المفاجآت التي تحوز على رضاهم، معرباً عن أمله بأن يختاروا دائما الطائر الأزرق الناقل المفضل لهم على متن رحلاته المتعددة.