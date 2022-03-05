ازداد استخدام الكيتامين، وهو مخدر وعقار نفساني التأثير، خلال جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة بوصفه علاجا ذاتيا للمصابين بالاكتئاب، رغم شكوك تحوم حول فعاليته ومخاطره غير الواضحة على المدى البعيد.

ويعاني فيليب ماركل (36 عاماً) اكتئاباً منذ أن كان مراهقاً، وحاول التخلص منه باللجوء إلى علم النفس وعدد من الأدوية، وإلى عقاقير مخدّرة أبرزها LSD.

ويؤكد أنّ الكيتامين هو الوحيد الذي أعطاه شعوراً بالوضوح والقدرة على تقبل نفسه بشكل أفضل، خلافاً للأدوية الأخرى التي كانت تؤدي إلى تحسّن محدود فحسب لوضعه. ويشير إلى أن الكيتامين لم يؤد إلى أية آثار جانبية كتلك التي تسبّبت بها العلاجات الأخرى.

ويعتبر ماركل في حديث لوكالة فرانس برس "إذا كان من مخدّر يمكن إرساله بالبريد، ودواء نفساني التأثير يمكن أن يساعد المرء على تغيير حياته بنفسه، فهو الكيتامين".

كان الكيتامين يستخدم أصلاً في الولايات المتحدة لعلاج الاكتئاب أو القلق أو الآلام المزمنة، ولكن كان ينبغي سابقاً على المرضى أن يقصدوا المستشفى ليتلقوا العلاج من طريق الحقن الوريدي.

ودفعت القيود الصحية السلطات الأميركية خلال الوباء إلى السماح للأطباء بوصف الأدوية مِن بُعد، ومن ضمنها هذا العقار النفساني التأثير وذي السمعة السيئة.

وما كان من شركات، بعضها متخصص أساساً في العلاجات العيادية، إلا أن بدأت بإجراء تقييم لحالات المرضى المحتملين عبر الإنترنت وبإرسال جرعات من الدواء إلى من تنطبق عليهم معايير استخدامه.

واتّبع ماركل بروتوكولاً للعلاج بالكيتامين من منزله بمساعدة شركة "مايندبلوم" الناشئة.

- "ضمادة" مهلوسة -ويخشى بعض الخبراء المؤيدين للكيتامين أن يؤدي هذا الرواج غير المنظّم إلى حوادث قد تدفع السلطات إلى التراجع عن قرارها، لأنّ الدراسات عن التأثير الطبي لهذا الدواء على المدى البعيد نادرة.

ويعتبر الأستاذ في التخدير في جامعة ستانفورد بوريس هيفيتس أنّ اعتماد الكيتامين "ينبغي أن يحصل بتمهل". ويرى أن "الخطر يكمن في تعميم استخدام علاج هو بمثابة ضمادة بدلاً من العمل على إيجاد الحلّ الذي يتطلب مقاربة متكاملة للصحة النفسية".