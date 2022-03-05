أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 622489.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 1083 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عددالمتعافين إلى 613669 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر98 في المئة.



وأوضح أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2544 حالة مبينا أن عدد من يتلقى الرعايةالطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 38 حالة فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 6276 وإجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 182.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 10475 ليصل مجموع الفحوصات إلى 7713564 مضيفا أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5 في المئة.