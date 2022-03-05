شهدت الرياض انطلاق سباق كأس السعودية للخيل 2022 في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، حيث ستتنافس جياد من 16 دولة على مدى اليومين المقبلين.



هذا، وقد حضرت البطولة الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأميرة الجوهرة وهي تستعرض إطلالتها المميزة، حيث لاقت إعجابا واسعا.



من جانبها، نشرت الأميرة الجوهرة عبر خاصية "القصص" على حسابها الرسمي عبر تطبيق "إنستغرام"، صورة ليدها المزينة بقفاز من الدانتيل الأسود مع خاتم ألماسي، وسوارا يحمل شعار المملكة العربية السعودية.