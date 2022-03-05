تصدرت أغنية "لسه باجي على بالك" للفنانة نوال الزغبي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد طرحها بأيام قليلة.

وصدرت أغنية "لسه باجي على بالك" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل الكليب توقيع المخرج فادي حداد، وظهرت نوال الزغبي بإطلالة مختلفة عن كليباتها السابقة من حيث الفكرة والأداء واللوكات المنوعة التي ظهرت بها للجمهور.

وتصدرت نوال الزغبي بعد طرح أغنية "لسه باجي على بالك" مواقع التواصل الإجتماعي، حيث دخلت ضمن قائمة الترند على موقع تويتر في لبنان ومصر وعدة دول عربية، وسط إشادات بالأغنية والكليب.

وجاءت أغنية "لسه باجي على بالك" باللهجة المصرية، وقدمت خلالها نوال الزغبي اللون الغنائي الرومنسي حيث شكل عودة لها لهذا الستايل الغنائي.

أغنية "لسه باجي على بالك" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور.