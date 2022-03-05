اصطدمت بقايا صاروخ كان يطفو في الفضاء بالقمر الجمعة، على ما رجح خبراء، لكنّ الحدث لم يُرصَد بشكل مباشر وينبغي الانتظار للحصول على صور تؤكّده.

وحصل الاصطدام عند الساعة 12,25 بتوقيت غرينتش بالجانب المظلم من القمر، وفق ما أشار عالم الفلك بيل غراي، وهو أوّل من كشف عن الاصطدام المرتقب قبل أسابيع.

وقال لوكالة فرانس برس إنّ الجسم الأسطواني الذي بلغت سرعته تسعة آلاف كيلومتر في الساعة "من المتوقّع أن يكون تسبب بحفرة قطرها بين عشرة وعشرين مترا".

واحتُسب مساره من خلال مشاهدات مرصودة عبر التلسكوبات من الأرض. وأوضح غراي "كانت لدينا الكثير من البيانات حول هذا الجسم"، مضيفا "اصطدم الجسم بالقمر إلا في حال سحبته يد شريرة".

وأثار تحديد هوية الصاروخ المعني جدلاً، في ظل عدم تولي أي جهة رسمياً مسؤولية تحديد مخلفات الفضاء التي تطفو في أعماق الكون وتتبعها.

ويراقب غراي، وهو مبتكر برمجية مستخدمة في برامج مراقبة ممولة من وكالة ناسا، هذه المخلفات ليتم تمييزها عن الكويكبات، وبالتالي تفادي إجراء أبحاث حولها من دون جدوى.