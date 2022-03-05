تتطلع بوتسوانا، ثاني أكبر منتج للألماس في العالم، إلى القيام بدور بارز على نحو أكبر في هذه الصناعة بعد تعرض روسيا، المنتج الأكبر، لعقوبات دولية عقب غزوها لأكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تلك الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا تتنافس من أجل استضافة مقر دائم جديد وأمانة لعملية كيمبرلي، في إطار جهود الحكومة لتحول البلاد إلى محور عالمي لصناعة الألماس.

وعملية كيمبرلي هي نظام اعتماد دولي يسعى لمنع تجارة الألماس الخام القادم من مناطق الصراعات،

وساعد الدخل من صناعة الألماس بوتسوانا، التي هي من بين أفقر 25 دولة في العالم، في بلوغ مرتبة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.

ووفقا لبلومبرج، قال رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي في مقابلة في العاصمة الكينية نيروبي: "لدينا الكثير لنخسره إذا ما تمت إدارة الألماس بشكل سيئ.. لقد أنفقنا ما حصلنا عليه من الألماس على المدارس والطرق والطب وتطوير مواردنا البشرية".