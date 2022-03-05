وقّعت شركة "زين" الأردنية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "انفوبيب" المتخصصة في مجال الخدمات التفاعلية وأنظمة إدارة الاتصالات السحابية، لتقوم بموجبها "انفوبيب" بتوفير حلول تقنية ورقمية تعتمد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء.

وقالت شركة زين ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إنه تم توقيع الاتفاقية على هامش المعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلّة .2022

وستُوفّر منصة انفوبيب لشركة زين منصة موحّدة تشتمل على روبوت محادثة مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومصمم لمحاكاة التواصل البشري، ومركز اتصال سحابي رقمي ونظام متكامل لخدمة العملاء بشكل متطوّر، الأمر الذي سيتيح لشركة زين طرح وتوفير حلول اتصالات متقدّمة للارتقاء بتجربة العملاء الرقمية الاستثنائية والسلسة عبر جميع القنوات المتعددة التي تستخدمها الشركة لخدمة عملائها، مثل تطبيقات الرسائل القصيرة والصوت والبريد الإلكتروني وتطبيقات المحادثة الحديثة.

كما ستتيح زين عبر هذه الخدمة لزبائنها من قطاع الأعمال في الأردن إمكانية التعرّف على احتياجات العملاء وتقديم ردود دقيقة على استفساراتهم مباشرةّ بشكل آمن وبوقت أقصر عبر منصة اتصال سحابية موحّدة ومتكاملة، تعمل على أتمتة وتوثيق بيانات العملاء.

وثمن الرئيس التنفيذي لشركة انفوبيب سيلفيو كوتيك اختيار منصة "انفوبيب" الكاملة للاتصالات السحابية لربط العلامات التجارية في الأردن بعملائها بعد أن أصبحت التفاعلات عن بُعد هي القاعدة في حوسبة المؤسسات.