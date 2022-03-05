مريم بندق

ثمنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" الخطة الجديدة المتعلقة بإعطاء ميزانية الرواتب والتعيينات الجديدة أولوية لإنجازها بداية أبريل المقبل وعدم تأخرها حتى يونيو.



وكشفت عن أن هذه الخطوة ستوفر فرص التوظيف مبكرا لمنتظري التوظيف، إضافة إلى تمكين ديوان الخدمة المدنية من تنفيذ خطته المتمثلة في إيجاد فرص ترشيح لأصحاب التخصصات التي لا يوجد احتياجات لها من الوزارات .



من الأهمية ذكره أن "الأنباء " نشرت في 17 يناير الماضي أنه من التخصصات المنتظر توفير فرص ترشيح لها خريجي الهندسة الكيميائية، حيث خاطب ديوان الخدمة المدنية بعض الوزارات مثل الأشغال والصحة تمهيدا لتلقي احتياجات رسمية منها لتعيين أصحاب هذه التخصصات .



هذا، ونفت المصادر وجود توظيف حكومي بتدخل بشري، لافتة إلى أنه لا توظيف بالباراشوت، مشددة على أن التسجيل إلكتروني حسب الشروط المتعمدة من مجلس الوزراء، مشيرة إلى وجود جهات لا تتبع الديوان تملك صلاحيات التوظيف.