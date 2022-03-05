ينتهي الفنان خالد النبوي والفنانة هنا شيحة من تصوير جميع مشاهد مسلسل "راجعين يا هوا" خلال نحو أسبوع وفق الجدول الزمني الذي وضعه المخرج محمد سلامة حرضا على التفرغ لعمليات المونتاج والمكساج قبيل حلول الشهر المبارك.

وجرى بالفعل تكثيف التصوير خلال الفترة الماضية وفق الجدول الموضوع، حيث كان من المخطط الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف، خاصة أن العمل يتضمن الكثير من المشاهد الخارجية.

والمسلسل مأخوذ عن عمل إذاعي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وحقق حينها نجاحا واسعا ما دفع المخرج محمد سلامة إلى إعادة تقديمه للتلفزيون بعد معالجة درامية جديدة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

ويجسد خالد النبوي في العمل دور بليغ أبو الهنا الذي يواجه العديد من المفاجآت اليومية خاصة مع ظهور شخصية فريدة (هنا شيحة) وهي حبيبته القديمة التي يلتقي بها بعد غياب سنوات نتيجة سفره للخارج.

المسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، نور وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، إلى جانب العديد من الوجوه الشابة.