تطلق ديزني في نهاية العام الحالي صيغة لخدمتها للفيديو بالبث التدفقي "ديزني بلاس" تتضمن إعلانات مدمجة بالبرامج، وهو عرض جديد تعتبره شركة الترفيه العملاقة إحدى "الركائز الأساسية" لتطويرها.

منذ إطلاق "ديزني بلاس" في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اختارت ديزني تقديم نسخة واحدة من الخدمة من دون إعلانات، على غرار منافستها الكبرى نتفليكس.

لكنها تتيح صيغتين عبر منصة هولو التابعة لها، الأولى مع إعلانات والثانية من دونها، كما تبث مقاطع إعلانية خلال البرامج على خدمتها الثالثة للبث التدفقي "ESPN+".

وقال كريم دانيال رئيس Disney Media and Entertainment Distribution المكلفة تحقيق مداخيل من المحتويات وخدمات البث التدفقي، في بيان "إن إتاحة ديزني بلاس لجمهور أوسع بسعر أقل يفيد الجميع؛ المستهلكين والمعلنين وصانعي المحتوى على السواء".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تعلن ديزني عن أسعار هذا العرض الجديد الذي ينطلق "نهاية عام 2022" في الولايات المتحدة، مع "مشروع توسيعه دوليا عام 2023" بحسب البيان.

وأشارت ديزني في بيانها إلى أن "العرض الذي يتضمن إعلانات يُعتبر إحدى الركائز الأساسية للوصول إلى هدف 230 إلى 260 مليون مشترك في ديزني بلاس بحلول عام 2024"، وهو توقع سبق أن أعلنته المجموعة.

من خلال إطلاق هذا العرض، تسعى ديزني إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت، من خلال تجميع إدارة الإعلانات لمنصات البث التدفقي وكذلك المجمعات الترفيهية والرحلات البحرية.

وباتت نتفليكس وحدها متمسكة بتقديم خدمة خالية تماما من الإعلانات، فحتى "أمازون" تقدم خدمة مع إعلانات تحت راية IMDb TV.