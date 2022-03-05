اندلعت حرائق ضخمة في بلدة أولجين بإقليم كيونج سانج، شمالي كورياالجنوبية، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من كوارث طبيعية وسط محاولتها لمنع امتداد الحرائق إلى محطة نووية في البلدة.

وبدأت الحرائق على طريق بالقرب من جبل فى بلدة أولجين، على مسافة 330 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول، اليوم، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتم إجلاء حوالي 3900 من السكان في تسع قرى قريبة من المنطقة التي وقعت بها الحرائق، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأصدرت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذارًا طارئًا وحشدت 28 طائرة مروحية لمكافحة الحرائق و105 عربات إطفاء وأكثر من 400 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء يواجهون صعوبات في احتواء الحرائق بسبب الرياح العاتية، التي تزيد سرعتها عن 25 مترا في الثانية والطقس الجاف.

وأمر رئيس وكالة الإطفاء الوطنية "لي هيونغ-كيو" هيئة مكافحة الحرائق الإقليمية في إقليم كيونج سانج الشمالي ببذل جهود شاملة لمنع انتشار الحرائق إلى محطة "هانول" للطاقة النووية في بلدة أولجين، حيث توجد ستة مفاعلات مياه مضغوطة.

وقالت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية التي تشغل المحطة إنها خفضت قدرة التوليد لخمسة مفاعلات قيد التشغيل بنسبة 50% ،استعدادا لأي خلل محتمل في الشبكة من الحرائق، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي أضرار.

وتم تعليق التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 9 آذار/مارس في أحد مراكز الاقتراع في بلدة أولجين بسبب انقطاع التيار الكهربائي عقب اندلاع الحرائق.