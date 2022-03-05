توقعت شركة "ويلز فارجو" الأمريكية للخدمات المالية ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1981، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء تقريرا لفريق من المحللين الاقتصاديين لدى شركة ويلز فارجو، جاء فيه أنه إذا ظلت أسعار النفط أعلى من مئة دولار للبرميل، وان يرتفع مؤشر الغذاء الخاص بمكتب البحوث السلعية بنسبة 35 بالمئة من نهاية العام الماضي، فإن هذه العوامل قد ترفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بواقع 3ر1 نقطة مئوية.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 1ر5 بالمئة خلال عام 2022، بعد زيادته بنسبة 7ر4 بالمئة العام الماضي، بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرج لآراء مجموعة من المحللين الاقتصاديين.