حظيت أغنية الفنان حكيم (أنا مين) التي طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب، يوم الأربعاء الماضي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 981 ألفا و835 بعد ثلاثة أيام من طرحها.

ووصف مغردون حكيم بأنه "نجم الغناء الشعبي المميز في مصر" وصوته قيثارة تدخل القلب واعتبروا (أنا مين) أغنية لامست القلوب، وتمنوا له دوام النجاح، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع أشرف البرنس، وهي ثاني أغاني حكيم في عام 2022.

يذكر أن أخر أعمال حكيم أغنية (كله راح) والتي طرحها في فبراير الماضي، من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكساج وماستر أحمد جودة، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.