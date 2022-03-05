تعاقد الفنان المصري مصطفى قمر على بطولة عملين دراميين جديدين، الأول بعنوان "منحنى خطر" يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، والثاني بعنوان "حكم نهائي".

وقال المنتج محروس المصري - في تصريح إن مسلسل "منحنى خطر" يشارك في بطولته كل من منذر رياحنه، مريهان حسين، وراندا البحيري، تأليف اسلام محمد يوسف، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

ولفت محروس إلى أن المسلسل من المقرر تصويره الأسبوع المقبل بحضور كافة أبطال العمل، مشيرا إلى أن المسلسل ينتمي الى نوعية الإثارة والتشويق حول شخصية "سيف" الذي يجد نفسه متورطا في قضية قتل أقرب الناس إليه ويحكم عليه بالإعدام وطوال أحداث المسلسل يبحث سيف عن حل لغز هذه القضية.

من جانبه.. عبر الفنان مصطفى قمر عن سعادته بالمشاركة في المسلسلين ليطل على جمهوره مرتين هذا العام، الأولى في شهر رمضان المقبل، والثانية بعد عيد الفطر المبارك من خلال عمل اجتماعي رومانسي، مشيرا إلى أنه تقرر أن يبدأ تصوير مسلسل "حكم نهائي" بعد عيد الفطر المقبل.