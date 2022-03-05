نقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن وزير الصحة، خيري جمال الدين قوله إن بلاده ستعلن عن موعد إعادة فتح حدودها الدولية الأسبوع المقبل.

وذكر تقرير الصحيفة أن الحكومة وافقت على اقتراح بإعادة فتح حدودها الدولية، في اجتماع، هذا الأسبوع وسيعلن رئيس الوزراء، إسماعيل صبري يعقوب عن الموعد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن خيري قوله للصحفيين اليوم، في مؤتمر إن الإعلان ضروري للسماح لشركات الطيران والفنادق وإدارة الهجرة وغير ذلك من الشركات المتعلقة بالسياحة للاستعداد لإعادة فتح الحدود.

يذكر أنه في الثامن من شباط/فبراير، الماضي اقترح مجلس استشاري حكومي إعادة فتح الحدود في الأول من آذار/مارس الجاري، بدون الحاجة إلى حجر صحي إجباري، لكن مازالت هناك حاجة لإجراء اختبار كوفيد، قبل المغادرة ولدى الوصول إلى ماليزيا.

وتأجلت الخطة ، بسبب ارتفاع حالات الإصابة، بسبب متحور "أوميكرون".

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ماليزيا إلى أرقام قياسية، ليومين على التوالي، هذا الأسبوع، مما أنهى تراجعا، تم تسجيله بعد أن وصلت الإصابات إلى ذروتها في 24 شباط/فبراير الماضي.