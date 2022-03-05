يعتبر متغير أوميكرون من كوفيد-19 أكثر تسببا بالوفاة بنسبة 40 في المائة على الأقل من الأنفلونزا الموسمية، وفقا لما ذكره منفذ "التكنولوجيا الصيدلانية" الأمريكي الإخباري.

وأكد التقرير نقلا عن علماء يابانيين، على الخطر المحتمل لرفع القيود المفروضة بسبب الوباء بسرعة كبيرة.

وقامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتحديث الإرشادات في أواخر فبراير الماضي، حيث سمحت لمعظم الأمريكيين بعدم ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة.

وحث بعض خبراء الصحة في البلاد الجمهور على عدم التخلي عن حذرهم من كوفيد-19 تماما.

وتجاوز عدد حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 79 مليونا، مع تجاوز عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد 954 ألفا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.