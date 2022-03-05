وجه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الشكر للسلطات الألمانية لإصدارها ترخيصا لمصنع شركته في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وغرد ماسك بالألمانية عبر موقع تويتر ليلة الجمعة/السبت:" المستقبل سيكون مثيرا للغاية، واود أن اتقدم بجزيل الشكر".

ووعد ماسك في تغريدة أخرى بأن يقوم ببعض الخطوات الراقصة خلال مراسم الافتتاح كما فعل في مرات سابقة.

كانت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تلقت أمس الجمعة الضوء الأخضر لتشغيل مصنعها في جرونهايده بولاية براندنبورج بعد حوالي عامين من بدء عمليات التشييد، ليكون أول مصنع لها في أوروبا.

وأعلنت تسلا أنها ستلبي متطلبات ولاية براندنبورج في غضون أسبوعين للبدء سريعا في الإنتاج.

يذكر أن المصنع في حكم المكتمل عمليا حيث قامت تسلا ببنائه على مسؤوليتها الخاصة، استنادا إلى 19 ترخيصا مؤقتا رغم أن الترخيص النهائي لم يكن قد صدر بعد.