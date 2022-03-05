بعد إلغاء النسختين السابقتين بسبب جائحة كوفيد-19، كشف مهرجان غلاستونبيري عن برنامج النسخة المقبلة من الحدث الموسيقي الإنكليزي البارز التي يشارك فيها فنانون معروفون، أبرزهم بول ماكارتني وبيلي ايليش وكندريك لامار.

ويقدم عازف غيتار الباس السابق في فرقة بيتلز الأسطورية عرضا على المسرح الرئيسي للمهرجان في 25 حزيران/يونيو، ليليه في اليوم التالي حفل يشارك فيه مغني الراب الأميركي في ختام المهرجان.

وسبق أن اختير بول ماكارتني الذي يكون قد بلغ الثمانين من العمر في يوم الحفلة، ليكون النجم الرئيسي للنسخة الخمسين للمهرجان المقررة أساسا عام 2020، غير أن الحدث الذي يستقطب سنويا أكثر من مئتي ألف شخص في جنوب غرب إنكلترا ألغي بسبب الجائحة.

ومن بين الأسماء الأخرى التي تم الإعلان عن مشاركتها في نسخة 2022، المغنية الأميركية الشابة بيلي ايليش وملكة موسيقى الديسكو ديانا روس وأيضا فرقتا الروك فولز ووولف أليس.

ويقام المهرجان هذا العام بين 22 و26 حزيران في حفلات استُنفدت بطاقاتها بالكامل بعد منح أكثريتها إلى حائزي التذاكر في نسختي العامين الماضيين.