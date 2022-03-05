توقع وزير البترول والطاقة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح استخراج أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال من حقل بحري أمام سواحل بلاده سيتم في نهاية عام 2023 .

وأوضح عبد السلام في تصريح صحفي له بعد زيارة لأشغال تنفيذ مشروع حقل غاز السلحفاة الكبير(أحميم)، وصل إلى مرحلة متقدمة تصل 76 %، أن شركتي "كوسموس" و" بي بي" المشرفتين على المشروع تتوقعان أن يتم استخراج أول دفعة من غاز الحقل خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أو كانون الأول/ ديسمبر من سنة .2023

وأضاف خلال تفقده المنشآت العائمة لمشروع إنتاج الغاز أن المعدات المتجهة إلى هذا المشروع عبر ميناء نواكشوط ستزيد مداخيل الميناء ب 5ر27 مليون دولار .

وأشار إلى أن مشروع حقل السلحفاة الكبير هو مشروع الغاز الأعمق في العالم مما جعله يتطلب تكنولوجيات جديدة تم في إطارها استخدام 40 تقنية جديدة لأول مرة مما يدل على تعقيد عملية استخراج غاز هذا الحقل.

وبدوره قال النائب الأول لرئيس شركة بريتش بتروليوم " بي بي"، في موريتانيا و السنغال إيميل إسمايلوف، إن وصول معدات استخراج الغاز إلى ميناء نواكشوط يمثل مرحلة مهمة من أشغال مشروع حقل السلحفاة الكبير الذي تنفذه الشركة بالشراكة مع الشركة الموريتانية للمحروقات و كوسموس انرجي وبتروسن.

وأضاف أن خطوط الأنابيب التي وصلت هي مجرد بداية للآليات التي ستدخل في الأنشطة المنتظرة لتنفيذ المشروع تحت سطح البحر، مشيرا إلى أن وصول المعدات الأخرى سيكون خلال الأسابيع المقبلة.