أعلنت الفنانة مي سليم، المنافسة في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل (دنيا تانية) بطولة النجمة الكبيرة ليلى علوي.

وروجت مي سليم للمسلسل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم بنشر صورة من كواليس تصويره تجمعها بالفنانة ليلى علوي وكتبت :" رمضان 2022".

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير مشاهده وبمعدلات مكثفة يوميا ليكون جاهزا للمنافسة؛ خاصة أنه يعد من آخر الأعمال الدرامية التي تم البدء في تصويرها للحاق بالعرض خلال موسم رمضان.

ويعد مسلسل (دنيا تانية) من نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في قالب اجتماعي عن المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجدي كامل، وصبري فواز، وعبير صبري، وفراس سعيد، ووفاء صادق، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.

يذكر أن آخر مشاركة لـ ليلى علوي في رمضان كان عام 2016 بمسلسل "هي ودافشني" مع خالد الصاوي والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وبعدها قامت ليلى علوي بالمشاركة في حكاية من حكايات مسلسل (زى القمر) الذي عرض العام الماضي.