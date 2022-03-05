قررت وزارة الدفاع الهندية ، إرجاء معرض الأسلحة "DefExpo" الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة - في البيان وفق ما أوردته صحيفة (ذا إنديان إكسبريس الهندية) - أنه نظرًا للمشاكل اللوجستية التي يواجهها المشاركون، تم تأجيل معرض DefExpo المقترح عقده في مدينة (جانديناجار) بولاية (جوجارات)، من 10 مارس حتى 14 مارس، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة في الوقت المناسب".

وكان من المخطط أن تشارك أكثر من 50 دولة في هذا الحدث، كما كان من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة في حفل افتتاح المعرض في 11 مارس.