ارتفع مقدار التبرعات المالية التي قدمها من يعيشون في ألمانيا في العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق وذلك بسبب جائحة كورونا وكارثة السيول.

جاء ذلك في تقرير "ميزانية المساعدة" الذي أعده مجلس التبرعات الألماني عن عام 2021 ونشره في برلين

وأوضح المجلس أن التبرعات التي قدمها المتبرعون في العام الماضي بلغت نحو 8ر5 مليار يورو بارتفاع بنسبة 7% مقارنة بمستوى التبرعات " الذي كان جيدا للغاية" في أول عام للجائحة .2020

وأضاف المجلس أن هذه هي أفضل نتيجة يعلن عنها منذ بدء المسح في عام 2005 الذي يقوم به سنويا معهد أبحاث السوق "جي إف كيه" بتكليف من المجلس.

يذكر أن المجلس هو اتحاد يضم نحو 70 منظمة خيرية تعمل في مجالات المساعدات الاجتماعية والإنسانية وخدمة البيئة وحماية الحيوان والفن والثقافة وحماية النصب التذكارية.

ويستند تقرير "ميزانية المساعدة" على بيانات يدلي بها 10000 شخص.

وبحسب التحليل، قام نحو 20 مليون شخص في ألمانيا بالتبرع بأموال لصالح منظمات خيرية أو كنائس في عام 2021، وذلك بزيادة بمقدار مليون متبرع مقارنة بعام 2020، وأشار التحليل إلى أن قيمة التبرع من كل متقدم زادت في المتوسط بمقدار 2 يورو لتصل إلى مستوى قياسي جديد بـ42 يورو، وتبرع كل واحد من المتبرعين سبع مرات في المتوسط.