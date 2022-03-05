أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي قرارا بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة بالقطاع الأهلي لمن بلغ 60 عاما فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون.



وجاء في القرار:



المادة الأولى



تضاف أسماء شركات التأمين التالي بيانها ضمن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون، وفقا للملحق رقم 1 من هذا القرار.



1 - الشركة الكويتية القطرية للتأمين.

2 - شركة زمزم للتأمين التكافلي.

3 - شركة تآزر للتأمين التكافلي.

4 - الشركة الأولى للتأمين التكافلي.



المادة الثانية



على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي لوافدي الـ 60:



٭ شركة الكويت للتأمين.

٭ مجموعة الخليج للتأمين.

٭ الشركة الأهلية للتأمين.

٭ شركة وربة للتأمين.

٭ شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين.

٭ شركة الدولي للتأمين التكافلي.

٭ شركة إيلاف للتأمين التكافلي.

٭ شركة بوبيان للتأمين التكافلي.

٭ شركة بيتك للتأمين التكافلي.

٭ الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي.

٭ شركة عناية للتأمين.

٭ الشركة الكويتية القطرية للتأمين.

٭ شركة زمزم للتأمين التكافلي.

٭ شركة تآزر للتأمين التكافلي.

٭ الشركة الأولى للتأمين التكافلي.