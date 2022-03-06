الدوحة - فريد عبدالباقي



أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى السعودية استضافة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع، خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل.



وستقام المباريات الآسيوية في 4 مدن سعودية، اذ ستحتضن الرياض المجموعتين الأولى والثانية، فيما تستضيف جدة المجموعة الثالثة، على أن تحتضن بريدة والدمام مباريات المجموعتين الرابعة والخامسة.



وكانت قرعة دوري أبطال آسيا قد سحبت منتصف يناير الماضي، وأسفرت عن وجود الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الطاجيكي والمتأهل من ملحق الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي.



وضمت المجموعة الثانية الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي، في حين تشمل المجموعة الثالثة أندية شباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وفولاد خوزستان الإيراني وآهال التركماني.



وتتواجد أندية الدحيل القطري وسباهان أصفهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق بين التعاون السعودي والجيش السوري بالمجموعة الرابعة، فيما تضم المجموعة الخامسة أندية السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني والفائز من ملحق بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي.



وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في منطقة الغرب، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023، حيث تقام مباريات دور الـ16 يومي 3 و4 فبراير، وتقام مباريات الدور ربع النهائي يوم 7 فبراير، على أن تجري مباراة الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب يوم 10 فبراير، ويقام نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب وذلك يومي 19 و26 فبراير 2023.



هذا، ويكتمل اليوم أضلاع الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمير قطر عندما يلتقي الدحيل مع السيلية في الـ4:50 مساء على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي، فيما يلتقي قطر مع الغرافة في الـ 7:45 مساء على نفس الملعب في ختام منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الـ50 للمسابقة. وكان الاتحاد القطري أعلن عن احتضان ستاد خليفة الدولي نهائي كأس أمير قطر المقرر لها مساء 18 مارس الجاري.



إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر أن إدارة الدحيل اتخذت قرارا بعدم تجديد عقد البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وذلك بعد فشله في المنافسة على لقب الدوري القطري هذا الموسم، والذي توج به السد للعام الثاني على التوالي.



وأكد المدرب كاسترو لـ «الأنباء» أنه يمتلك عدة عروض تدريبية من أندية برازيلية وأوروبية، سيناقشها فور انتهاء مهمته مع الدحيل.