القاهرة - سامي عبدالفتاح



تصدر بيراميدز مؤقتا الدوري المصري بفوزه المستحق على مضيفه المقاولون العرب 2-0 في افتتاح منافسات المرحلة 12.



والفوز هو الثالث تواليا لبيراميدز والثامن هذا الموسم في 10 مباريات خاضها حتى الآن رافعا رصيده إلى 26 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي خاض 9 مباريات. فيما تجمد رصيد المقاولون العرب الذي تلقى الخسارة السادسة له هذا الموسم والغائب عن الانتصارات منذ الجولة الأولي عند 8 نقاط.



هذا، وتترقب جماهير الزمالك عودة البرتغالي المخضرم جوزفالدوا فيريرا لتولى قيادة الفريق الأول خلفا للفرنسي كارتيرون، حيث من المقرر أن يتواجد فيريرا رفقة مساعديه الثلاثة البرتغاليين في مدرجات مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في 11 الجاري في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي سيقودها المدرب المؤقت أسامة نبيه.



على صعيد متصل، أعلن الاتفاق السعودي تعاقده مع كارتيرون.



ونجح فيريرا في تحقيق لقبين مع «الفارس الأبيض» خلال ولايته الأولى، حيث جمع الدوري وكأس مصر في موسم (2014-2015) لثالث مرة في تاريخ النادي الأبيض.



إلى ذلك، عقد وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، أمس اجتماعا مع المدير الفني لمنتخب «الفراعنة» كارلوس كيروش، وأعضاء الجهاز الفني المعاون له، وذلك عبر تقنية الفيديو، وذلك لمتابعة الاستعدادات بشأن مباراتي مصر أمام نظيرة السنغالي ضمن المرحلة النهائية للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022، وكذا متابعة الجهاز لأحوال لاعبي المنتخب المقرر ضمهم للمعسكر التدريبي المقبل، ومناقشة كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة استعدادا لمباراتي السنغال. وفي سياق متصل، التقى صبحي مع رئيس الاتحاد المصري جمال علام، حيث ناقش معه الترتيبات المتعلقة باستضافة ستاد القاهرة للمباراة والحضور الجماهيري المكثف، والجدول الزمني المحدد لتدريبات المنتخب ضمن معسكره المقرر له الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني وتوفير كل المتطلبات.



وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال في ذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم الجمعة 25 الجاري.