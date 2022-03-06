أكد سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني أن الكويت أصبحت بفضل التوجيهات السامية من القيادة السياسية العليا والدعم منها عنوانا للعمل الإنساني بشتى مجالاته، كما أنها تحظى بمكانة رفيعة في مجال العمل الخيري الهادف إلى إغاثة المنكوبين والمستضعفين.



وأضاف الديحاني خلال استقباله نائب رئيس جمعية الإصلاح محمد العمر ومدير إدارة القطاع التربوي د.جعفر الحداد والرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد العتيبي، ومدير إدارة الإغاثة في «نماء» خالد الشامري ومدير التسويق في «نماء» عبدالعزيز الإبراهيم، ان الكويتيين يسطرون باستمرار صفحات جديدة في العمل الإنساني ويقدمون الدعم الإغاثي للاجئين السوريين في الأردن في جميع المناسبات.