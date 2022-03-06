في إطار سعيها المتواصل لتقديم خدمات متميزة لعملائها الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق بطاقة البلاتينيوم الخاصة بأعضاء نادي الواحة، والتي تعد أعلى الفئات بين البطاقات الأخرى.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن لعملائها الأعزاء عن إطلاق أحدث خدماتها وهي بطاقة البلاتينيوم لأعضاء نادي الواحة، حيث تشمل هذه الفئة من البطاقات العديد من الخدمات المتميزة لحامليها والتي يأتي في مقدمتها أولوية استخراج بطاقة الدخول على الطائرة ووصول أمتعتهم، وإمكانية اضافة أمتعة، علاوة على ذلك فبإمكان حامليها أيضا دخول قاعات الخطوط الجوية الكويتية في الكويت وجميع الوجهات التي يحلق لها الطائر الأزرق مع اثنين من المرافقين، كذلك تغيير موعد الرحلة مجانا، وعدد كبير من الخدمات المختلفة لحامليها.



من جانبه، قال مدير دائرة خدمة العملاء مشعل المطيري: يسعدنا إطلاق بطاقة البلاتينيوم الخاصة بأعضاء نادي الواحة التي تعتبر أعلى فئة من البطاقات، حيث تتضمن خدمات متميزة ومختلفة تهدف إلى خدمة العميل على أكمل وجه، فقد قام فريق نادي الواحة بالعمل على أدق التفاصيل التي يطمح لها المسافر الكريم بأن يكون السفر على متن طائرات الطائر الأزرق مريحا وسلسا ومرفها، كما حرصت الخطوط الجوية الكويتية على تصميم بطاقة تناسب العميل باعتباره مميزا، حيث إن بطاقة البلاتينيوم تتميز بتصميم عصري يجمع الناقل الوطني وأبراج الكويت وهو ما يمثل ارتباطا وثيقا مع العملاء المخلصين على مدار السنوات الماضية.