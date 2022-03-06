أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية صالح الصالح، عن نتائج الشركة المالية لعام 2021، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغت 1.67 مليون دينار، بواقع 5.99 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة للعام 2020 بلغت 652.8 ألف دينار بواقع 2.33 فلس للسهم الواحد، وبنسبة نمو بلغت 357.2%.



وقال الصالح في بيان صحافي إن تحول الشركة من الخسارة للربح العام الماضي الذي كان امتدادا لجائحة كورونا أظهر جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالعمل الجاد والدؤوب للحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها والسعي للخروج بالشركة من دوامة الخسائر.



وأوضح أن إطفاء خسائر عام 2020 وتحقيق أرباح في 2021، يؤكد على أن «رماية» ماضية بالاتجاه الصحيح لتعزيز وتطوير مصادر الدخل والإيرادات التشغيلية المستدامة التي ستشهد مزيدا من التحسن التدريجي مستقبلا في ضوء التوافق على خطط التطوير التي سيتم تنفيذها.



وذكر الصالح أن ميزانية العام الماضي تتضمن أرقام مؤشرات إيجابية، أبرزها نمو أصول الشركة من 38.8 مليون دينار في 2020 إلى 50.7 مليون دينار بنهاية 2021، بنمو 30.6%، إضافة إلى انخفاض مجموع المطلوبات من 23.8 مليون دينار في 2020 إلى 22.86 مليون دينار في 2021، مشيرة إلى استمرار خفض المطلوبات.



وأشار الى أن حقوق ملكية «رماية» سجلت نموا وارتفاعا من 14.99 مليون دينار في عام 2020 الى 16.85 مليون دينار في عام 2021 بنسبة بنمو 12.3%، مشيرا الى أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات والإنجازات، حيث حققت الشركة إنجازات إيجابية تمثلت بتوقيع اتفاقية نهائية بتاريخ 23 فبراير 2021 مع المطور الرئيسي شركة الدار العقارية لإتمام تملك أرض خالصة الثمن بقيمة 27 مليون دينار.



أيضا تم تلافي كل تحفظات مكتب التدقيق المحاسبي، والبيانات المالية عن العام الماضي سيتم إصدارها من دون تحفظات، وبهذه المناسبة تثمن الشركة دور وجهود هيئة أسواق المال وتعاونها البناء ودورها الرقابي المتميز.



وفي سياق متصل، أفاد الصالح بإتمام المصالحة مع أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة بعد سلسلة اجتماعات معه وبناء على ما لمسه من حرص الإدارة على حماية حقوق المساهمين وتنميتها وتغليب مصلحة الشركة فقد تنازل عن كافة الشكاوى والقضايا المقدمة سابقا ضد الشركة وإدارتها، كخطوة لتضافر كل الجهود للارتقاء بالشركة خلال المرحلة المقبلة.



وكشف الصالح عن أن «رماية» أمام استحقاق وتحد جديد، حيث وضعت الشركة رؤية وخطة طموحة تستهدف إطفاء الخسائر المتراكمة ومعالجة زيادة الالتزامات المتداولة عن الأصول المتداولة من خلال ما يلي:



1-الأرباح التشغيلية للشركة وأرباح عام 2021 والتي تمثل البداية فقط.



2- العمل على التسوية مع الدائن الرئيسي للشركة من خلال تسوية عينية أو نقدية أو عبر زيادة في رأس المال الشركة.



3- معالجة زيادة المطلوبات المتداولة عن الأصول المتداولة، وذلك عبر تسوية الدين الرئيسي، ومن خلال إعادة تصنيف أصول الشركة العقارية إلى استثمار بغرض البيع بعد أن تم توقيع عقد شركة الدار العقارية.