سعود عبدالعزيز



مطلع فبراير الماضي أقدم مواطن على قتل آخر دهسا في منطقة بر الوفرة ويوم امس تكررت الواقعة مجددا على طريق الارتال اذ اقدم شخص من غير محددي الجنسية (بدون) على قتل مواطن دهسا وقام المتهم بتسليم نفسه واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلاف بينه وبين المجني عليه وان هذا الخلاف دفعه إلى قتل المواطن وبشكل متعمد، وتمت إحالة المتهم الى النيابة العامة بتهمة القتل العمد.



وقال مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية أبلغت في ساعة متقدمة من امس عن حادث دهس ووفاة على طريق الارتال وتحديدا في بر أرحية وعلى الفور انتقل رجال الأمن وتبين ان المتوفى مواطن.

وخلصت التحريات الى ان الواقعة عبارة عن دهس عمد وتبين من إعادة فحص الجثة ان الجاني دهس المجني عليه أكثر من مرة ولم تمر فترة وجيزة حتى سلم المتهم نفسه واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات وتم التحفظ على أداة الجريمة «المركبة» حيث رصدت عليها آثار دماء المجني عليه.



من جهة أخرى، توفي طفل كويتي (3 سنوات) اثر غرقه داخل حمام سباحة في مزرعة بالعبدلي.

وقال مصدر أمني إن الطفل أسعف من قبل ذويه إلى المستوصف، إلا أن الأطباء تأكد لهم وفاته، ليتم إخطار وزارة الداخلية وتسجيل بلاغ بالواقعة.